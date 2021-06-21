Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией



Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о поражении сборной Украины в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Австрии (0:1).

"Надо отдать должное австрийцам. Они очень организованно сыграли, более остро действовали в атаке. Забарный сегодня не всегда хорошо выглядел, через его зону два-три раза прорвались. Но он молодой парень. В целом звёздные игроки есть в сборной Украины, но какой-то командной суперигры мы всё равно не увидели. Например, с Нидерландами сначала блеснул Ярмоленко, потом кто-то ещё. Есть яркие исполнители, но как команда сегодня австрийцы были сильнее и поэтому они победили", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Сборная Украины, набрав три очка, финишировала на третьем месте в турнирной таблице группы В. Судьба украинской команды будет зависеть от результатов матчей в других группах.

Не пропустите: Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией. | http://soccernews.ru