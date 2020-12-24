Аршавин назвал причину провала "Зенита" в Лиге Чемпионов

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал провал петербургского клуба в Лиге Чемпионов.

"Это провал, да. Ждали прорыва. Можно много причин найти. Это тяжелый график, лидеры не были готовы, и не было состава оптимального в важнейших матчах. И это бы, честно, не гарантировало проход. Когда это все накопилось, другие команды — хотя, может, по статусу они уступают "Зениту" — выглядели сильнее", — сказал Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, что "Зенит" набрал одно очко в шести матчах. Российский клуб занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

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