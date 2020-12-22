Аршавин назвал причину провального выступления "Зенита" в Лиге Чемпионов

Директор департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о выступлении питерской команды в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-бело-голубые" набрали 1 очко в 6 турах и заняли последнее место в квартете с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".

"В Лиге Чемпионов соперники более серьёзные и мастеровитые. Если возвратиться к игре против "Спартака", то Дзюба просто подошёл к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь, на него шли диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в Лиге Чемпионов, то там не всё так просто выиграть.

В Лиге чемпионов наложились травмы, ковидные истории, "Зенит" не всегда был в полном составе. Было тяжело, "Зенит" больше всех сыграл, больше всех слетал. Но это всё вдогонку. Команде надо показывать другой уровень самоотдачи, держания мяча, а в РПЛ его не заставляют это делать, поэтому и возникают проблемы в Лиге Чемпионов", - сказал Аршавин.

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