Аршавин назвал россиян, которые могут заиграть в Европе

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин назвал российских игроков, которые способны заиграть в ведущих европейских чемпионатах.

"Кто из россиян может заиграть в Европе? Я бы назвал двоих. Это Смолов и Головин", - приводит слова 36-летнего нападающего Чемпионат.

Сам Аршавин в период с 2009-го по 2013-й годы выступал за лондонский "Арсенал". В 145 матча за "канониров" он забил 31 мяч и сделал 46 результативных передач.

Напомним, Кверквелия назвал лучших центральных защитников России и мира. | soccernews.ru