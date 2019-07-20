Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин перечислил российских игроков, способных заиграть в Европе.

"Братья Миранчуки способны заиграть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из "Краснодара" тоже близки к этому.

Чалов? Думаю, он еще не готов. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает его. Но на данный момент Чалов один из самых перспективных российских игроков", - заявил Аршавин.

Напомним, что по информации английских СМИ, в услугах Чалова заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Читайте также: Аршавин: "Я против натурализации". | http://soccernews.ru