Аршавин назвал Руни "колхозником"
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни, который накануне завершил карьеру.
"Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень - колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своём таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в "Манчестер Юнайтед" было много", - сказал Аршавин.
Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и выиграл с командой 16 трофеев. Он забил 253 гола в 559 матчах. Является лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов" и сборной Англии.
Не пропустите: Аршавин порассуждал о ситуации с коронавирусом в "Зените". | http://soccernews.ru
главное
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS
-
Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался
-
"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча
Лента новостей
-
Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии"
-
"Рубин" показал тренировку с юмористическими комментариями Слуцкого
-
Игрок "Униона" назвал хавбека "Байера" Амири "сраным афганцем"
-
Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили
-
1
Роналдо указал на трансферную ошибку "Реала"
-
Аршавин назвал Руни "колхозником"
-
Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм"
-
"Рома" включилась в борьбу за экс-капитана "Аталанты" Гомеса
-
Николич рассказал, как будет проходить сбор "Локомотива" в Испании
-
Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру
-
Карпин похвалил игроков "Ростова"
-
Грант отреагировал на слухи о возвращении в "Челси"
-
Быстров раскритиковал Вендела за покупку золотых PlayStation и iPhone
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
"Урал" оформил четвёртый трансфер за сутки
-
У Матипа есть шансы сыграть с "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду
-
Тренер сборной Азербайджана подтвердил наличие переговоров с ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18