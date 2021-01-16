Аршавин назвал Руни "колхозником"

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни, который накануне завершил карьеру.

"Сильный футболист. Телосложением на футболиста не похож, а больше на регбиста. Такой парень - колхозник. Простой работяга в плане вида. На поле много что мог делать. Хорошо владел телом при такой фактуре. Бомбардир, при своём таком небольшом росте хорошо играл на втором этаже. Хорошая скорость, великолепный удар. Таких игроков в "Манчестер Юнайтед" было много", - сказал Аршавин.

Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и выиграл с командой 16 трофеев. Он забил 253 гола в 559 матчах. Является лучшим бомбардиром в истории "красных дьяволов" и сборной Англии.

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