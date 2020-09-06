Аршавин назвал самого сильного нападающего России
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим форвардом России.
"Кокорин - самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре - нет.
Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, из-за травмы Кокорин еще не сыграл в этом сезоне ни одного матча. На счету Дзюба 5 игр, 1 гол и 1 ассист в текущем розыгрыше.
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