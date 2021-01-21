Аршавин назвал самого техничного российского футболиста

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Аршавин назвал самого техничного российского футболистаЭкс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, назвал самого техничного российского футболиста. интервью Sport24

"Технику, дриблинг можно натренировать, но в целом чувство мяча заложено генетически. Чем лучше ты чувствуешь мяч, тем больше набор технических элементов можешь исполнить. Из тех с кем россиян с кем встречался на поле могу отметить Марата Измайлова, особенно локомотивских времен. Он такое с мячом делал! Он самый техничный российский игрок, которого я встречал", — сказал Аршавин в интервью Sport24.

Напомним, Марат Измайлов выступал за такие клубы, как "Локомотив", "Краснодар", "Спортинг" и "Порту". Также футболист защищал цвета сборной России.

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