Аршавин назвал трех лучших партнеров за карьеру
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин пообщался с болельщиками, ответив на их вопросы.
"В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России - Александр Кержаков, в "Арсенал" - Сеск Фабрегас. Он очень умный футболист, все умеет на поле, с ним очень легко играть, его было легко понимать. Он мог отдать в любую точку мяч, куда я хотел. В моей карьере обычно я отдавал и было трудно найти, кто мне отдаст. Здесь все было наоборот.
Самый эмоциональный момент в карьере? Я бы выделил три: игра со сборной Англии в "Лужниках", когда мы выиграли 2:1, победа в Кубке УЕФА и первое чемпионство с "Зенитом", - приводит слова Аршавина официальный Youtube-канал "Зенита".
Напомним, что 37-летний Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. Также играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка Казахстана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12