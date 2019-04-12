Аршавин назвал трех лучших партнеров за карьеру

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Аршавин назвал трех лучших партнеров за карьеру

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин пообщался с болельщиками, ответив на их вопросы.

"В "Зените" - Александр Кержаков, в сборной России - Александр Кержаков, в "Арсенал" - Сеск Фабрегас. Он очень умный футболист, все умеет на поле, с ним очень легко играть, его было легко понимать. Он мог отдать в любую точку мяч, куда я хотел. В моей карьере обычно я отдавал и было трудно найти, кто мне отдаст. Здесь все было наоборот.

Самый эмоциональный момент в карьере? Я бы выделил три: игра со сборной Англии в "Лужниках", когда мы выиграли 2:1, победа в Кубке УЕФА и первое чемпионство с "Зенитом", - приводит слова Аршавина официальный Youtube-канал "Зенита".

Напомним, что 37-летний Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. Также играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Казахстана, обладатель Суперкубка Казахстана.

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