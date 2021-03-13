Аршавин назвал три лучших матча в своей карьере

Бывший игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин перечислил матчи, которые он считает лучшими в своей карьере.

Стоит отметить, что экс-полузащитник не включил в свой список гостевой поединок с "Ливерпулем" (4:4) в апреле 2009 года. Тогда он оформил покер на "Энфилде".

"Я бы назвал три. За национальную сборную: против Нидерландов на Евро-2008 и квалификационный матч против Англии дома [в октябре 2007 года], когда мы обыграли их 2:1. Также одним из самых запоминающихся матчей был финал Кубка УЕФА против "Рейнджерс", который мы также выиграли [2:0 в Манчестере в 2008 году].

Было трудно осознать, что мы сделали для российского футбола, для моего родного города. Прошло 13 лет, но до сих пор все помнят и напоминают мне о том, что мы сделали и какие эмоции это вызвало. Несомненно, это было большое событие для каждого жителя России и Санкт-Петербурга. Я понимал, что больше такого может не произойти. Перед финалом мы разговаривали с игроками и сказали: "Ребята, мы должны выиграть сегодня, потому что такого шанса может уже не быть". И мы сделали это", - сказал Аршавин.

Не пропустите: Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме. | http://soccernews.ru