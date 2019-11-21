Аршавин назвал вратаря сборной России, который должен стать основным на Евро-2020

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Аршавин назвал вратаря сборной России, который должен стать основным на Евро-2020

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о том, кто должен быть основным голкипером сборной на Евро-2020.

"Думаю, первым голкипером мог бы стать Матвей Сафонов, вторым - Гильерме. Однако если вернется Игорь Акинфеев, то основным станет он", - заявил Аршавин.

Отметим, что 20-летний Сафонов выступает за сборную России U-21.

Сафонов является воспитанником "Краснодара". В этом сезоне он провел за клуб 21 игру, из них в 4 он отстоял на ноль.

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