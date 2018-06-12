Аршавин: "Не хочу возвращаться в "Зенит" в качестве игрока"

Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о своем возможном возвращении в питерский "Зенит".

"Тренд на возвращение в "Зенит" всех воспитанников? Со мной еще не разговаривали на этот счет. Хотел бы вернуться? Как игрок - нет. Быть в клубе - да. Что ближе: менеджерская работа или тренерская? Скорее менеджерская", - приводит слова 37-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, свое возвращение в "Зенит" не исключил Шкртел. | soccernews.ru