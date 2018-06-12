Аршавин: "Не хочу возвращаться в "Зенит" в качестве игрока"

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавинкайрат

Аршавин: "Не хочу возвращаться в "Зенит" в качестве игрока"Форвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о своем возможном возвращении в питерский "Зенит".

"Тренд на возвращение в "Зенит" всех воспитанников? Со мной еще не разговаривали на этот счет. Хотел бы вернуться? Как игрок - нет. Быть в клубе - да. Что ближе: менеджерская работа или тренерская? Скорее менеджерская", - приводит слова 37-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, свое возвращение в "Зенит" не исключил Шкртел. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов