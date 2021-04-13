Аршавин не исключил, что станет спортивным директором "Зенита"

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин опроверг заявление комментатора Геннадия Орлова, согласно которому он отказался от поста спортивного директора в питерском клубе.

"То, что сказал Геннадий Сергеевич, было взято из разговоров полгода назад, может быть, больше, когда мы записывали программу. Слухи – это слухи, когда будет решение, тогда и будет, решение, может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата.

Есть ли у меня соответствующее желание? Быть спортивным директором – одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и всё", - сказал Аршавин.

На прошлой неделе "сине-бело-голубые" попрощались с Хавьером Рибальтой, который был спортивным директором клуба с 2018 года.

Аршавин занимает в "Зените" пост директора департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам.

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