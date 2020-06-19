Аршавин не подтвердил своё назначение на пост заместителя спортивного директора "Зенита"

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал слухи, согласно которым он станет заместителем спортивного директора питерского клуба.

"Я бы не хотел говорить об этом, потому что официальное решение не объявлено. Подождите, и вы всё узнаете", - сказал Аршавин.

Напомним, что недавно с вышеуказанной должности ушёл Вячеслав Малафеев.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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