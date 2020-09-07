Аршавин: "Не понимаю, зачем у меня берут автографы"

2 Теги андрей аршавинзенит санкт-петербургроссия

Аршавин: "Не понимаю, зачем у меня берут автографы"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к любви со стороны болельщиков.

"Чем больше времени проходит, тем сильнее люди считают, что я суперигрок. Когда у меня берут автограф, я, честно, не понимаю – зачем", - заявил Аршавин.

Напомним, что футболист объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Сейчас он занимает пост директора департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита".

Не пропустите: Аршавин назвал самого сильного нападающего России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

wagner
wagner

Я ещё понимаю, сфотографироваться с известным человеком. А автограф?

Ответить
wagner
wagner

Полностью согласен. Смысл получить автограф в чем?

Ответить

главное

Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси

Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов