Аршавин: "Не понимаю, зачем у меня берут автографы"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к любви со стороны болельщиков.

"Чем больше времени проходит, тем сильнее люди считают, что я суперигрок. Когда у меня берут автограф, я, честно, не понимаю – зачем", - заявил Аршавин.

Напомним, что футболист объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Сейчас он занимает пост директора департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита".

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