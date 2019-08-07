Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин высказался о победе молодежной команды петербургского клуба в товарищеском матче над "Барселоной" U19 (1:0).
"Наши ребята постарше были. Это чувствовалось. Чуть-чуть они хотя и нервничали, будь хладнокровнее, могли забить еще. Видите, Бачинский сумел реализовать свой момент. В целом, не увидел большой разницы между нашими ребятами и футболистами "Барселоны". Ожидалась от них хорошая работа с мячом, но разницы не увидел, честно", - приводит слова Аршавина официальный сайт клуба.
Напомним, что единственный гол был забит на 30-й минуте, отличился нападающий Максим Бачинский.
Не пропустите: Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" может разорвать контракт с аргентинским легионером
-
"Манчестер Юнайтед" может заменить Лукаку экс-форвардом "Ювентуса"
-
"Црвена Звезда" и "Копенгаген" не выявили победителя в квалификации Лиги Чемпионов
-
Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"
-
Назначены арбитры на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги
-
В "Спартаке" произошли большие изменения в селекционном отделе
-
В ПСЖ назревает конфликт между игроками
-
"РБ Лейпциг" отказал "Арсеналу" в трансфере молодого игрока за 70 миллионов евро
-
"Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Эриксен готов перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" извинились за драку с сотрудниками Росгвардии и полиции
-
Акинфеев ответил на неожиданную критику со стороны Игнашевича
-
"Ювентус" назвал "Тоттенхэму" цену на Дибалу
-
1
"Реал" договорился о переходе игрока "Ливерпуля"
-
ПАОК и "Аякс" сыграли вничью в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Тоттенхэм" стал фаворитом в борьбе за Коутиньо
-
1
Молодежный состав "Зенита" обыграл "Барселону"
-
Наставник "Ахмата" высказался о возможном участии Глушакова в матче со "Спартаком"
-
"Манчестер Сити" ответил на критику со стороны Симеоне
-
Вальверде освободил место в заявке "Реала" для талантливого бразильца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32