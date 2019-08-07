Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"

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Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин высказался о победе молодежной команды петербургского клуба в товарищеском матче над "Барселоной" U19 (1:0).

"Наши ребята постарше были. Это чувствовалось. Чуть-чуть они хотя и нервничали, будь хладнокровнее, могли забить еще. Видите, Бачинский сумел реализовать свой момент. В целом, не увидел большой разницы между нашими ребятами и футболистами "Барселоны". Ожидалась от них хорошая работа с мячом, но разницы не увидел, честно", - приводит слова Аршавина официальный сайт клуба.

Напомним, что единственный гол был забит на 30-й минуте, отличился нападающий Максим Бачинский.

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