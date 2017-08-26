Аршавин не верит, что "Арсенал" приглашал Головина

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Аршавин не верит, что "Арсенал" приглашал Головина

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин с недоверием относится к информации об интересе лондонского "Арсенала" к хавбеку ЦСКА Александру Головину.

"Мне симпатична игра Головина, но я не знаю, насколько он лидер, каков его характер. Я сомневаюсь, что Александра звали в "Арсенал". Кого зовут в такие клубы, тот идёт без раздумий. К тому же я не понимаю, где его могли заметить, для того чтобы пригласить. На мой взгляд, это не более чем слухи" - сказал экс-игрок сборной России.

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