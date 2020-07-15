Аршавин - о "Спартаке": "Полный хаос, бардак, нет стратегии"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о проблемах московского "Спартака".

Команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

"Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для "Зенита" это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. "Зенит" должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. "Спартаку" надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: "Ребята, давайте, выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим". Уже даже обыграть "Спартак" стало заурядным событием", - цитирует Аршавина "Фонтанка".

Недавно в стане красно-белых сменился генеральный директор. Вместо Томаса Цорна на пост пришел Шамиль Газизов.

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