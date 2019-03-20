Аршавин - о возвращении Жиркова в сборную: "Он - лучший российский левый защитник"

Легенда российского футбола Андрей Аршавин прокомментировал возвращение в национальную сборную защитника "Зенита" Юрия Жиркова.

"Он объективно футболист очень высокого класса. Я, кстати, совершенно случайно был в том же ресторане, когда Черчесов разговаривал с Жирковым о возвращении. Тренера понять можно. Юра - лучший российский левый защитник на данный момент и на протяжении многих лет. Просто у него такая травма, которая не позволяет играть регулярно. Когда Жирков здоров, он должен быть в сборной", - сказал Аршавин.

Напомним, что 35-летний Жирков из-за проблем со здоровьем пропустил почти весь текущий сезон.

В сборную России футболист не вызывался с лета 2018 года, когда принял участие в нескольких матчах Чемпионата Мира.

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