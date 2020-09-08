Аршавин - о жизни после завершения карьеры: "Работать стал больше, а денег меньше"

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Аршавин - о жизни после завершения карьеры: "Работать стал больше, а денег меньше"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из футбола.

"После 1 августа я много чего в своей голове гоняю, прикидывая, из чего моя жизнь будет состоять. Два года назад я говорил, что хочу ничего не делать и много зарабатывать. Осуществил? Нихрена. Работать стал больше, а денег меньше - по сравнению с футболом. Когда ты игрок, то полтора часа потренировался, и можешь курить бамбук", - сказал Аршавин.

Напомним, что футболист объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Сейчас он занимает пост директора департамента по развитию молодёжного футбола "Зенита".

Не пропустите: Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале". | http://soccernews.ru
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