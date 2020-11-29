Аршавин - об игре Глушакова: "Чуть помедленнее стал. Все чуть-чуть похуже стало"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.

"Чуть помедленнее стал. Все чуть-чуть похуже стало, чем было. Мне кажется, что сейчас он выглядит лучше, чем в начале прошлого сезона в "Ахмате", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

33-летний Глушаков перешел в "Химки" в октябре этого года на правах свободного агента. В 7 матчах РПЛ он забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Глушаков до сих пор не понимает, почему его не взяли на ЧМ-2018| http://soccernews.ru