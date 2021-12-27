Аршавин объяснил, как его сын попал в академию "Спартака"
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин признался, что его мнение не учитывалось в вопросе поступления сына в академию московского "Спартака".
Речь идёт об Арсении - младшем сыне экс-футболиста и телеведущей Юлии Барановской.
"Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле помог Рохус Шох - и Арсений оказался в "Спартаке". Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол - это сейчас главное. А в какой команде играть - вопрос второй.
Буду ли я болеть за "Спартак", если мой сын сыграет за основную команду? Меня сложно представить болеющим за "Спартак". Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Всё-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты "Спартака" меня не будут сильно волновать", - сказал Аршавин.
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