Аршавин оценил идею расширить РПЛ

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Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о том, стоит ли увеличивать число команд в чемпионате России.

"Если лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с третьим-четвёртым местом ФНЛ. Если третье-четвёртое место не подходит по параметрам лицензирования, значит с пятым-шестым местом. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы такого избежать.

Например, "Алания" почти наверняка будет высоко, а у них нет стадиона. Ну ничего страшного, сейчас на это можно закрыть глаза. Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот "Зенит" уже сыграл с "Уфой", скоро будет играть с ЦСКА. Только играя с нами они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно", - сказал Аршавин.

Напомним, что в российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года. До этого было 18.

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