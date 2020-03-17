Аршавин оценил игру Малкома за "Зенит" после зимнего перерыва

Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры бразильского вингера "сине-бело-голубых" Малкома в весенней части сезона.

"Физически он готов неплохо, потому что у него много мяча во всех играх - он старается идти в обыгрыш, делает передачи, навесы. Не скажу, что он всегда выбирает правильное направление атак, но он он старается много быть в игре. Думаю, это его стиль. Но он не до конца ещё вписан в игру", - сказал Аршавин.

Напомним, что летом Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро, но из-за редкой травмы был вынужден пропустить около полугода.

После зимней паузы 23-летний футболист принял участие в 4 матчах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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