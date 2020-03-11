Аршавин оценил игру "Зенита" во второй части сезона

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербургского клуба во второй части нынешнего сезона.

"Если говорить по результатам, ничья с "Локомотивом" и проход в следующий раунд Кубка — это не так уж плохо. Естественно, мы от "Зенита" ожидаем немного более яркого выступления. Но думаю, это связано с тем, что после того, как заболел Артем Дзюба и не смог сыграть Сердар Азмун, команда испытывает проблемы в атаке. С этим связываю не самую яркую игру "Зенита" в первых двух матчах", - приводят слова Аршавина российские СМИ.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) и "Уфой" (0:0). "Зенит" остается лидером чемпионата России, но отрыв клуба от "Краснодара" составляет шесть очков. В 1/4 финала Кубка России петербургский клуб обыграл "Ахмат" (2:1) и вышел в полуфинал, где встретится со "Спартаком".

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