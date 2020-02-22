Аршавин оценил переход Рами в "Сочи"

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Аршавин оценил переход Рами в "Сочи"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин поделился мыслями о решении "Сочи" заключить контракт с защитником Адилем Рами.

"Трудно сказать, усиление это или нет. Он уже давно не на виду. Это трансфер за более-менее маленькие деньги с расчётом на хорошего футболиста", - сказал Аршавин.

34-летний француз подписал соглашение с "Сочи" до конца нынешнего сезона. Он являлся свободным агентом, поэтому достался южанам бесплатно.

При этом изначально Рами хотел перейти в более статусный клуб, например, "Спартак" или "Зенит".

Не пропустите: Гендиректор "Сочи" прокомментировал подписание контракта с Рами. | http://soccernews.ru
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