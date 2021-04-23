Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020

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Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020 Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил шансы национальной команды на предстоящем Евро-2020.

"Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в мое время. К тому же, две игры проведем в Санкт-Петербурге. Это большое преимущество, несмотря на то, что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира - Бельгию.

Если получится выйти в 1/8 финала, фанаты уже будут довольны. А если добьемся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018. К сожалению, ключевой матч на групповой стадии против Дании пройдет не в Питере, а на их территории, в Копенгагене. Однако, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат", - приводит слова Аршавина "RT на русском".

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