Аршавин оценил перспективы "Тамбова"
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин высказался о кризисе в "Тамбове".
Напомним, что клуб оказался на грани банкротства из-за многомиллионных долгов на фоне отказа региональных властей выделять финансирование. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться РПЛ и РФС, которые нашли деньги для спасения команды и убедили других членов лиги помочь аутсайдеру бесплатной арендой футболистов.
"Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался спасти клуб. Они были готовы дать денег вперёд и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал. РПЛ - тоже молодцы. Объединились руководители и делают всё, чтобы спасти "Тамбов". Предлагали разные варианты, дают команде игроков. Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона "Тамбов" выиграет больше, чем одну игру.
Любая такая команда - это удар по имиджу лиги. Когда "Тосно" выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает - это плохой знак для нашего футбола. Тот же "Амкар", может быть, звёзд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком. Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе", - сказал Аршавин.
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