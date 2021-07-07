Аршавин оценил работу Манчини на Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о победе Италии над Испанией в полуфинале Евро-2020.

"Доннарумма - звезда, талантливый игрок. Он внушает доверие. Испанцы побеждали уже в серии пенальти на турнире, им хватит. По турниру в целом Италия заслуживала больше пройти в финал.

Манчини? Зенитовский двоечник выходит в финал Евро, все лучшее перенял, а самое плохое - оставил", - приводит слова Аршавина Матч ТВ.

Напомним, что Манчини тренировал "Зенит" в сезоне-2017/18. Под его руководством клуб финишировал в РПЛ на пятом месте.

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