Аршавин оценил шансы России получить право на проведение Евро в 2028 или 2032 году

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Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин порассуждал о перспективах своей страны принять Чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

"Ещё столько воды может утечь, что пока шансы кажутся призрачными, но всё может измениться", - сказал Аршавин.

Напомним, что в среду исполком РФС утвердил декларацию о намерении провести Евро-2028/32 и передал её в УЕФА.

Другие претенденты на проведение турниров - Турция, Италия, а также Великобритания и Ирландия совместно.

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