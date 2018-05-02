Аршавин оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Вингер "Кайрата" Андрей Аршавин поделился мнением о шансах сборной России на предстоящем Чемпионате Мира.

"Думаю, сборная России должна выходить из группы. А дальше - если повезёт, то повезёт" - заявил Аршавин.

Напомним, что на групповой стадии Россия сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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