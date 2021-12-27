Аршавин оценил шансы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что национальной команде по силам завоевать путёвку на ЧМ-2022.

Напомним, что 24 марта россияне сыграют с Польшей в первом стыковом матче отборочного турнира, а в случае победы через 5 дней встретятся со Швецией или Чехией.

"Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша - играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

Станет ли невыход на чемпионат мира катастрофой для российского футбола? Будет, мягко говоря, неприятно", - сказал Аршавин.

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