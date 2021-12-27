Аршавин оценил шансы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Теги россияпольшаандрей аршавин

Аршавин оценил шансы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что национальной команде по силам завоевать путёвку на ЧМ-2022.

Напомним, что 24 марта россияне сыграют с Польшей в первом стыковом матче отборочного турнира, а в случае победы через 5 дней встретятся со Швецией или Чехией.

"Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша - играя в "Лужниках", мы вполне можем их проходить. А второй матч выиграть за счёт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

Станет ли невыход на чемпионат мира катастрофой для российского футбола? Будет, мягко говоря, неприятно", - сказал Аршавин.

Не пропустите: Аршавин объяснил, как его сын попал в академию "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов