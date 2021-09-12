Аршавин оценил шансы "Сочи" на чемпионство

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что "Сочи" не сможет стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Может ли "Сочи" стать чемпионом? Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед. Главная фигура в этой команде - это тренер. Когда он туда пришел из "Оренбурга", "Сочи" из такой оборонительной команды превратился в конструктивную - видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается. Тренер - главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

После семи туров "Сочи" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.

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