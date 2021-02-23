Аршавин оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о шансах московского "Спартака" на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

"Пока шансы есть. Все может случиться. Кубок показал, что даже "Зенит" может проиграть "Арсеналу", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В 20-м туре "красно-белые" на своем поле встретятся с казанским "Рубином". Матч состоится 28 февраля.

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