Аршавин оценил трансферную политику "Зенита"
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о действиях клуба на трансферном рынке.
"Так как "Зенит" хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов "Зенит" – середняк по бюджету. 40 миллионов евро за Малкома? Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, "Зенит" должен пробовать совершать и такие трансферы.
Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене. Реально ли окупить такой трансфер? Если бы "Зенит" с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из "Барселоны" – он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в "Бордо", - сказал Аршавин.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, сыграл 60 матчей, забил 10 голов и сделал 14 ассистов.
Не пропустите: Аршавин прокомментировал назначение Ваноли в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Аршавин оценил шансы сборной России пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи
-
"Ювентус" потребовал у "Тоттенхэма" 70 миллионов евро за двух игроков
-
1
Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе
-
Итальянским клубам предложили услуги защитника "Эвертона" Диня
-
Роналдо закрыл долг "Крузейро" перед ФИФА
-
"Барселона" утратила интерес к двум футболистам из АПЛ
-
Аршавин объяснил, как его сын попал в академию "Спартака"
-
Два клуба АПЛ поспорят за полузащитника "Интера" Весино
-
"Милан" близок к расставанию с защитником Конти
-
"Реал" предложит "Челси" громкий обмен игроками
-
Аршавин порассуждал о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по Умтити
-
Гендиректор "Нижнего Новгорода" рассказал о ходе переговоров с Жирковым
-
Хавбек "Наполи" заразился коронавирусом
-
Рангник прокомментировал будущее Марсьяля в "Манчестер Юнайтед"
-
Аршавин оценил трансферную политику "Зенита"
-
Лукаку высказался о положении "Челси" в таблице АПЛ
-
СМИ узнали об уходе с поста главного тренера сборной Польши
-
"Арсенал" не теряет интерес к Коутиньо
-
Кафельников назвал главную причину проблем "Спартака"