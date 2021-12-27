Аршавин оценил трансферную политику "Зенита"

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Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о действиях клуба на трансферном рынке.

"Так как "Зенит" хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки. Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов "Зенит" – середняк по бюджету. 40 миллионов евро за Малкома? Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, "Зенит" должен пробовать совершать и такие трансферы.

Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене. Реально ли окупить такой трансфер? Если бы "Зенит" с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из "Барселоны" – он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в "Бордо", - сказал Аршавин.

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, сыграл 60 матчей, забил 10 голов и сделал 14 ассистов.

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