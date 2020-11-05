Аршавин оценил вероятность назначения Почеттино в "Зенит"

Директор департамента "Зенита" по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин поделился мнением о возможном назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера петербургского клуба.

"В слухи о назначении Почеттино я не верю. По крайней мере, работая в "Зените", я, как и вы, узнал об этом из прессы. Но если бы захотели, такие переговоры бы провели. Почему нет? Другой вопрос, что я о них реально не слышал. Внутри клуба таких разговоров не ходило", - приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов платить 48-летнему Почеттино зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. В настоящее время аргентинец является безработным. Ранее он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

Не пропустите: Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru