Аршавин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

"Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков - всё это дало тот результат, который команда имеет сейчас. Но у россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников мундиаля. Хотя всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия - очень сильный и серьёзный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании" - сказал Аршавин.

Напомним, что четвертьфинальным матч ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

Не пропустите: Аршавин: "Головин способен выступать в Европе". | http://soccernews.ru