Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин стал свидетелем серьёзного происшествия в центре Санкт-Петербурга.

Сообщается, что на улице Кирочная обрушились сразу четыре балкона. Бывший футболист оказался рядом с местом инцидента и запечатлел последствия аварийной ситуации.

"Не гуляйте по Кирочной", - подписал видео в сторис инстаграма Аршавин.

По предварительным данным, пострадавших в результате обвала балконов нет.

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