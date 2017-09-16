Аршавин отличился в чемпионате Казахстана

В матче 26-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" разгромил "Тараз" со счетом 5:1.

Последний гол в этой встрече на счету российского нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина. Также на счету россиянина результативная передача.

Видео: Аршавин забивает за "Кайрат".

В этом сезоне 36-летний Аршавин сыграл 23 матча, забил 7 мячей и отдал 1 голевой пас.

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