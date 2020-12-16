Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал информацию о возможном увольнении генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.
"Да, все верно. Только в новости на эту тему допущены три фактические ошибки: это другой клуб, другой генеральный директор, и он уже уволен", - приводит слова Аршавина "РИА Новости".
Напомним, что несколько дней назад с поста генерального директора московского "Спартака" был уволен Шамиль Газизов.
"Зенит" и "Спартак" сыграют в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 декабря, и начнется в 20:00 мск.
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