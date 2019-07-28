Аршавин ответил Дзюбе, который сказал, что он не разбирается в футболе

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин ответил на комментарий Артема Дзюбы, который заявил, что тот не разбирается в футболе.

Напомним, после матча 3-го тура РПЛ "Оренбург" - "Зенит" (0:2) Дзюба подколол Аршавина, призвав не включать его в состав экспертов, выбирающих лучшего игрока после каждого матча РПЛ.

"Я даже не знаю, что ему ответить. Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе", - сказал Дзюба.

"Зенит" после трех туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 баллов.

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