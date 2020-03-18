Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу

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Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин подал в суд на бывшую сожительницу Юлию Барановскую.

Сообщается, что бывший футболист, а ныне эксперт "Матч ТВ", хочет через суд добиться уменьшения алиментов на содержание его детей.

В Савеловском суде Москвы заявили, что заседание по этому делу намечено на 23 марта.

Аршавин был в отношениях с Барановской с 2004 по 2013 год. Однако официально они не расписывались. У пары родилось трое детей.    

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