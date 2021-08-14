Аршавин поделился мнением о трансфере Клаудиньо в "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к переходу в питерский клуб полузащитника Клаудиньо.

"Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион – пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успехи со сборной - прекрасное завершение отличного сезона, который он провёл в предыдущем году в Бразилии. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чём ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас.

Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений. Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе – хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится", - считает Аршавин.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Клаудиньо 15 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

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