Аршавин поделился мнением о трансфере Клаудиньо в "Зенит"
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к переходу в питерский клуб полузащитника Клаудиньо.
"Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион – пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успехи со сборной - прекрасное завершение отличного сезона, который он провёл в предыдущем году в Бразилии. Рассчитываем, что в Санкт-Петербурге он продолжит прогрессировать, в чём ему обязательно помогут Малком, Вендел и Дуглас.
Но его уровень уже сейчас не вызывает сомнений. Важно, что нам удалось приобрести его очень выгодно, взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе – хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится", - считает Аршавин.
Напомним, что "Зенит" заплатил за Клаудиньо 15 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.
Не пропустите: Новичок "Зенита" Клаудиньо получил дебютный вызов в сборную Бразилии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 13 августа
-
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"
-
Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"
-
Экс-президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал Лапорту
-
РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона
Лента новостей
-
Понсе высказался о своём будущем в "Спартаке"
-
"Рома" определилась с альтернативой для Абрахама
-
Анчелотти верит в победу "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Аршавин поделился мнением о трансфере Клаудиньо в "Зенит"
-
Черышев прокомментировал победу "Валенсии" над "Хетафе"
-
1
Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА
-
Каррагер жёстко оценил игру "Арсенала" в обороне
-
"Челси" в пятый раз отдаст Батшуайи в аренду
-
1
"Монако" теряет Головина
-
1
Главные новости дня: 13 августа
-
Линекер отреагировал на поражение "Арсенала" от "Брентфорда"
-
"Сампдория" нацелилась на форварда киевского "Динамо"
-
Диего Коста перейдет в клуб Халка
-
1
Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ
-
Депай отреагировал на то, что "Барселона" все еще не зарегистрировала его своим футболистом
-
Карпин рассказал, кто будет ответственен за выбор вратарей для сборной России
-
"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке Италии
-
Ла Лига стартовала! "Валенсия", играя в меньшинстве с 3-й минуты, одолела "Хетафе"
-
"Монако" Головина уступил "Лорьяну" в матче Лиги 1
-
1
Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"