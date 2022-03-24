Аршавин поделился мнением об уходе легионеров из РПЛ. Андрей нашел в этом плюсы

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Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с уходом легионеров из российской премьер-лиги.

"Мы должны быть готовы к тому, что уровень упадет. Но это еще и шанс для развития, потому что молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

Как "Зенит" удерживает легионеров? У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано.

Плюс, думаю, разговор Александра Ивановича Медведева с легионерами случился вовремя. Уверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор", - сказал Аршавин.

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