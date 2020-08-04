Аршавин поделился мыслями о важности своих воспитанников для "Зенита"

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Аршавин поделился мыслями о важности своих воспитанников для "Зенита"

Директор департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу того, насколько воспитанники клуба важны для будущего сине-бело-голубых.

"Верю в то, что повторение тех времен возможно. Верю, что пять молодых игроков могут однажды заиграть в "Зените". Поймите меня правильно - я не говорю о том, что это произойдет прямо сейчас. Но в перспективе может появиться поколение, которое массово пробьется в основу.

Сейчас молодежи сложнее, потому что "Зенит" стал очень сильной командой, флагманом российского футбола. Поэтому ребятам было сложно пробиться в состав. Но руководство клуба и болельщики хотят, чтобы "Зенит" не просто побеждал, а выигрывал титулы своими воспитанниками. Надо понимать, что такие футболисты, как Быстров, Денисов, Кержаков и Аршавин не могут появляться каждый год. Но задача академии и всех людей, которые отвечают за молодежный футбол - давать прогрессировать нашим молодым игрокам.

В первую очередь необходимо разобраться с текущей ситуацией. Определиться с тем, на каких игроков делаем ставку. Переговорить с главным тренером академии, узнать его видение футбола. А главное - наладить единоначалие в управлении и сделать так, чтобы структура подготовки молодежного футбола в клубе работала эффективно", -  заявил Аршавин.

7 августа "Зенит" встретится с "Локомотивом" в рамках Суперкубка России.

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