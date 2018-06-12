Аршавин поделился прогнозом на выступление сборной России на ЧМ

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Аршавин поделился прогнозом на выступление сборной России на ЧМФорвард казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин поделился прогнозом на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Мой прогноз на выступление сборной? Надеюсь, что Россия выступит удачно. Я думаю, что наша сборная достаточно сильна, чтобы выйти из группы", - приводит слова 37-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Свой стартовый матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут уже в этот четверг против команды из Азии.

Напомним, Аршавин назвал двух главных фаворитов ЧМ-2018. | soccernews.ru

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