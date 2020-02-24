Аршавин поделился своим мнением о киберспорте

Экс-игрок сборной России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин присутствовал на финале киберлиги по eFootball PES 2020, который проходил на "Открытие Арена" 22 февраля. Бывший футболист призвал киберспортсменов не забывать о реальных физических нагрузках.

"Киберспорт вообще достаточно популярен. Если больше людей будет играть - это хорошо. Но пускай они не забывают и о реальных физических нагрузках.

И еще: если даже что-то не удается, все равно надо продолжать, продолжать и продолжать. Если ты в это веришь, то успех к тебе придет", - сказал Аршавин в интервью eFootball PES.

Отметим, что победителем турнира стал "Сочи".

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