Аршавин поделился впечатлениями от матча "Барселона" - "Реал"

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Аршавин поделился впечатлениями от матча "Барселона" - "Реал"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о перенесенном матче 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" (0:0).

"Честно говоря, я смотрел первый тайм, а потом заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол. Смотреть "Барселону" - всегда большое наслаждение для меня. Я просто сильно устаю. С другой стороны, встретились две команды, находящиеся в нынешнем сезоне не в лучшем своём состоянии. Те проблемы, которые они испытывают в сезоне, вчера мы увидели. Но на самом деле было высокое мастерство, например в отборе. Каземиро, по-моему, пяткой вслепую отобрал. Вы часто это видите в России? Просто нашла коса на камень", - передает сказал Аршавин "Чемпионат".

 

Отмечается, что команды сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет. Последний раз такое случалось в ноябре 2002 года на "Камп Ноу".

Теперь у обоих клубов по 36 очков, однако благодаря дополнительным показателям первое место занимает "Барселона".

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