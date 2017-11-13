Аршавин подписал новое соглашение с "Кайратом"
Хавбек Андрей Аршавин подписал новое соглашение с "Кайратом", сообщает официальный сайт клуба.
"Я рад, что "Кайрат" предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде" - заявил Аршавин.
За два года проведенных в "Кайрате" Аршавин сыграл в 71 матчей и отметился 21 голами.
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