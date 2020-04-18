Аршавин подшутил над Погребняком

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Аршавин подшутил над Погребняком

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин шуточно прокомментировал видео бывшего партнера по команде Павла Погребняка.

Нападающий "Урала" принял челлендж Криштиану Роналду по сгибанию на скорость. Роналду сделал 142 за 45 секунд, Погребняк сделал 143 повторения.

"Мне кажется, он ускорил. Маша ему все смонтировала. Читер, конечно, читер! Он не такой быстрый просто. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд. И потом у него спина больная. Он потом не разогнулся, надо было его после этого показывать", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Не пропустите: Аршавин считает, что российские тренеры не верили в него| http://soccernews.ru
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